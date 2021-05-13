https://news.day.az/world/1342511.html Из Ливана в район Средиземного моря у побережья Израиля запустили 3 ракеты
Из Ливана в район Средиземного моря у побережья Израиля запустили 3 ракеты
Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи", - говорится в заявлении военных.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.
Детали и последствия инцидента уточняются.
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