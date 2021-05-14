Последние данные по коронавирусу в мире

По данным на утро 14 мая, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 161 835 227.

Как передает Day.Az, суточный прирост составил 743 688.

За весь период пандемии скончались 3 358 658 человек, выздоровели - 139 634 952.

Больше всего инфицированных в США - 33 626 097. На 2-м месте - Индия (24 046 809), 3-м Бразилия (15 436 827). В первую пятерку также входят Франция (5 841 129) и Турция (5 083 996).

В России коронавирусом заразились 4 913 439 человек, Иране - 2 722 007, Грузии - 326 441, Армении - 220 217.

Среди соседних стран наиболее высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в России (114 723 летальных исхода), Иране (76 231) и Турции (44 059).

На сегодня в Азербайджане подтверждены 328 668 случаев инфицирования коронавирусом, 311 198 человек вылечились, 4 742 - скончались.