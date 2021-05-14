Украинского депутата избили в прямом эфире

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна избил действующего парламентария от фракции "Слуга народа" Дмитрия Соломчука в эфире украинского телешоу. Причиной потасовки стал спор о запуске на Украине рынка земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в эфире программы "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТут". Участники шоу разошлись во мнениях по аграрному вопросу и устроили жаркий спор.

Спустя минуту у них закончились аргументы, после чего спорящие начали обмениваться оскорблениями.

Первым не выдержал Барна, он встал со своего места, повалил оппонента и несколько раз ударил его кулаком.

Конфликт удалось остановить благодаря вмешательству телеведущих. На лице Соломчука после драки возникла гематома.