Отец с сыном на скорость выкопали могилу и выиграли 30 тысяч рублей

В Новосибирске состоялся чемпионат по копанию могил на скорость - "Могильный беспредел". Видео, снятое очевидцами, появилось в Telegram-канале SOTA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соревнование прошло в пятницу, 14 мая, при местном крематории, передает информационное агентство "Весьма". Для победы в чемпионате участники должны были выкопать могилу определенного размера: 200 сантиметров в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 сантиметров в глубину. К участию допускались действующие работники ритуальных служб из России и стран СНГ, достигшие совершеннолетнего возраста.

Жюри проверяли работы команд с помощью настоящего гроба. При осмотре могил оценивался не только размер ямы, но аккуратность рытья. Победителями состязания стали жители Омской области Вадим и Сергей Головановы. Отец и сын выкопали могилу за 38 минут 34 секунды и получили главный приз - 30 тысяч рублей. Обладатели второго места, команда из Новосибирска, выиграли 20 тысяч рублей. Замкнула тройку лидеров команда из Кемеровской области. Им выплатили 10 тысяч рублей.

Организаторы мероприятия надеются, что "Могильный беспредел" повысит уровень исполнения похоронных работ, а также привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Изначально конкурс по скоростному рытью могил планировали провести в экспоцентре Владивостока, однако в июне прошлого года организаторы проекта предупредили, что конкурс состоится в Омске. Как сообщал портал "Тайга.инфо", позже из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Омской области соревнования перенесли на 2021 год в Новосибирск.