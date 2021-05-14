https://news.day.az/world/1342665.html В Украине сразу два министра подали в отставку
В Украине сразу два министра подали в отставку
Министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Качура.
"В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия.
Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании", - написал он в своем канале в Telegram.
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