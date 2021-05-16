Папа Франциск призвал положить конец конфликту между Израилем и Палестиной

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "The Jerusalem Post", папа заявил, что гибель многих невинных людей, в том числе детей, за последние дни неприемлема: "Я обращаюсь к тем, кто несет ответственность за мир, с призывом положить конец звукам стрельбы. Погибли невинные люди, в их числе дети. Это ужасно, неприемлемо. Их смерть - знак того, что люди не хотят строить будущее, а разрушают его. Интересно, куда нас заведут ненависть и месть?".

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.