https://news.day.az/world/1343397.html Глава Генштаба Израиля приказал продолжить удары по радикалам в Газе
Глава Генштаба Израиля приказал продолжить удары по радикалам в Газе
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел в понедельник совещание по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа и приказал военным продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель армии Джонатан Конрикус.
"Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в свете продолжения ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа. Было решено продолжать удары по террористическим объектам в секторе Газа", - сказал армейский представитель.
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