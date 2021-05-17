Глава Генштаба Израиля приказал продолжить удары по радикалам в Газе

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел в понедельник совещание по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа и приказал военным продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель армии Джонатан Конрикус.

"Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в свете продолжения ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа. Было решено продолжать удары по террористическим объектам в секторе Газа", - сказал армейский представитель.