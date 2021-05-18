Ученые оценят влияние радиации на ос в Чернобыле
Новый научный проект стартовал на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Ученые будут наблюдать за осами, чтобы определить влияние радиации на этих насекомых, сообщается в Facebook Чернобыльского биосферного заповедника, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Специалисты развесили гнезда для диких ос на участках с разным уровнем излучения, чтобы оценить влияние радиации на насекомых.
Итоги эксперимента подведут в конце лета.
Ранее в журнале Science была опубликована статья, в которой говорится о продолжении реакции деления в законсервированной АЭС. Ситуацию на станции специалисты из Шеффилдского университета сравнили с процессом "тления углей в мангале". Как полагали ученые, новый безопасный конфайнмент, возведенный в 2016 году, урегулирует ситуацию, однако в некоторых местах поток нейтронов так и продолжил расти.
Стоит отметить, что сейчас радиационная обстановка в зоне отчуждения в общем-то вполне благоприятная.
На территории самого города Припять существует всего несколько мест с очень высоким уровнем ионизирующего излучения. Это свалка радиоактивной техники, подвал медсанчасти с одеждой пожарных, тушивших горящую после взрыва АЭС и, собственно, все, что находится внутри саркофага ЧАЭС.
Тем не менее радиационный фон все же незначительно, но повышен.
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