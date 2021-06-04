В Грузии за последние сутки выявили 779 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 779 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 23 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 347 762, число умерших - 4 876. Вылечились 331 680 человек.