https://news.day.az/world/1349105.html В Грузии за последние сутки выявили 779 случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявили 779 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 779 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 23 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 347 762, число умерших - 4 876. Вылечились 331 680 человек.
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