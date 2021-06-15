https://news.day.az/world/1352682.html За последние сутки в Грузии выявлено 1092 случая зараженных COVID-19
За последние сутки в Грузии выявлено 1092 случая зараженных COVID-19
За последние сутки в Грузии выявлено 1092 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 23 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 355 368, число умерших - 5 083.
Вылечились 341 103 человека.
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