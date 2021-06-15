В Германии испытывают прибор для напоминания о социальной дистанции

Городские власти Штутгарта на днях проведут испытание нового прибора, который будет напоминать горожанам о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный девайс издает звуковой сигнал, напоминающий посетителям тех или иных массовых мероприятий о расстоянии. Новшество разработано умельцами из Саарландского университета. Власти Штутгарта считают, что с новым прибором для измерения расстояний ночная и культурная жизнь может стать значительно безопаснее, даже при большом скоплении людей.

Посетители супермаркетов и универмагов при входе будут в обязательном порядке брать корзину или тележку со встроенным трекером, который в любой момент определит точное местоположение посетителя. Система предупреждения в реальном времени подает звуковой или вибрационный сигнал в случае потенциально рискованной встречи. Он также отслеживает, какие люди находятся в непосредственной близости друг от друга и как долго.