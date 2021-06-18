В Китае предложили искать источник коронавируса в США

Новый этап расследования по происхождению коронавирусной инфекции нужно проводить в Соединенных Штатах, уверен китайский эксперт-эпидемиолог Цзен Гуан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт объяснил, что после информации о первых случаях заражения COVID-19 в США в декабре 2019 года, надо проводить расследование в Америке. Также Гуан настаивает на том, что США не уделили данному факту должного внимания.

"Все объекты, связанные с разработкой биологического оружия в США, также должны стать предметом расследования", - обратил внимание ученый.

Эпидемиолог предполагает, что впервые коронавирус был выявлен в США на месяц раньше, чем его официальное подтверждение.

При исследовании 24 тысяч образцов, взятых в рамках программы Национального института здравоохранения, в США со 2 января по 18 марта 2020 года, могло быть семь случаев COVID-19. Например, в Иллинойсе вирус мог циркулировать уже с 24 декабря 2019 года.