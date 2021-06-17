Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19

Группа врачей из Национальной службы здравоохранения Шотландии проанализировала данные пациентов, которые переболели коронавирусом, и пришла к выводу о том, что индийский штамм опаснее, чем британский. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем исследовании шотландские врачи использовали предоставленные местным здравоохранением сведения о заболеваниях COVID-19 среди 99% населения Шотландии в период c апреля по июнь текущего года.

Как отмечается в статье, у тех, кто заболел индийским штаммом COVID-19, риск госпитализации в два раза выше в сравнении с теми, кто заразился британским вариантом.

По данным исследователей, вакцинация оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Помимо этого, она заметно лучше защищает человека от заражения британской разновидностью инфекции, чем от индийской.

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters