Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
Группа врачей из Национальной службы здравоохранения Шотландии проанализировала данные пациентов, которые переболели коронавирусом, и пришла к выводу о том, что индийский штамм опаснее, чем британский. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В своем исследовании шотландские врачи использовали предоставленные местным здравоохранением сведения о заболеваниях COVID-19 среди 99% населения Шотландии в период c апреля по июнь текущего года.
Как отмечается в статье, у тех, кто заболел индийским штаммом COVID-19, риск госпитализации в два раза выше в сравнении с теми, кто заразился британским вариантом.
По данным исследователей, вакцинация оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Помимо этого, она заметно лучше защищает человека от заражения британской разновидностью инфекции, чем от индийской.
Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters
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