В России за последние сутки COVID-19 заразились 17 262

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 17 262 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 281 309 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 453 человека. Общее число умерших от коронавируса достигло 128 445 человек.

Отметим, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.