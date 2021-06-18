https://news.day.az/world/1353748.html В России за последние сутки COVID-19 заразились 17 262
В России за последние сутки COVID-19 заразились 17 262
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 17 262 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 281 309 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 453 человека. Общее число умерших от коронавируса достигло 128 445 человек.
Отметим, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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