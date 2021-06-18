В Калифорнии объявили чрезвычайную ситуацию
В американском штате Калифорния объявили режим чрезвычайной ситуации из-за экстремальной жары, чтобы решить проблемы энергосистемы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Как отмечается, в некоторых частях Калифорнии и регионах других западных штатов на этой неделе фиксировались рекордные дневные максимумы, когда температура поднималась до +47,7 градуса по Цельсию.
Ожидается, что режим ЧС ослабит ограничения на резервные генераторы, вспомогательные двигатели и другие источники электроэнергии. Также на время чрезвычайной ситуации снимаются ограничения по расходу топлива и качеству воздуха для коммунальных предприятий.
"Постановление приостанавливает выполнение отдельных требований, позволяя использовать резервное производство электроэнергии и высвобождая дополнительные энергетические мощности, чтобы помочь снизить потребности в тепловой энергии в энергосистеме штата", - говорится в заявлении Ньюсома.
Чиновники также призывают жителей штата снизить энергопотребление по вечерам.
Режим чрезвычайной ситуации частично будет снят в полночь в субботу.
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