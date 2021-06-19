В США заявили, что индийский штамм может вскоре стать самым распространенным в стране

Индийский вариант нового коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения), вероятно, вскоре станет в США преобладающим. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала ABC глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, возможно ли такое развитие событий, она ответила: "Да, я думаю, что, вероятно, так и будет. Уже сейчас это также преобладающая разновидность в Соединенном Королевстве". "По сути, когда эти вирусы подвергаются мутациям, они получают некоторое преимущество. В данном случае это большая заразность", - сказала специалист.

Валенски отметила, что ранее британская разновидность коронавируса "за один или два месяца стала доминирующей" в США. "Я ожидаю, что здесь так же будет и со штаммом "Дельта", - добавила глава ЦКПЗ.

Специалист допустила, что в какой-то момент может появиться вариант нового коронавируса, против которого применяемые в США вакцины не будут эффективны. "Конечно, мы обеспокоены этим и пытаемся этого не допустить", - сказала она. "Поэтому мы призываем людей привиться", - добавила Валенски.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 601 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.