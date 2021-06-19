На выборах президента Ирана проголосовали 28,4 млн человек

По меньшей мере 28,4 млн человек проголосовали на президентских выборах в Иране по состоянию на 02:00. Об этом заявил в субботу Джаханбахш Ханджани, представитель избирательного штаба кандидата Абдольнасера Хеммати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К 02:00 проголосовали 28,4 млн человек", - цитирует его агентство Borna. По словам Ханджани, "Хеммати попросил МВД еще продлить время голосования, но был получен ответ, что в связи с распоряжением Совета стражей конституции Ирана это невозможно".

Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е по счету президентские выборы.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати - кандидат от реформаторов.

Голосование должно было завершиться в полночь, но было дано разрешение при необходимости продлить его до 02:00 19 июня.

В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.