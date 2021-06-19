Огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание

Огонь с горящего склада пиротехники в Лужниках перекинулся на соседнее здание.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Как рассказали в МЧС, сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в здании по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Возгоранию присвоили второй ранг, для тушения применяется авиация.

Ранее появились кадры с места пожара. На них можно увидеть, как над зданием поднимаются густые клубы серого дыма. Также было слышно несколько хлопков, а в небе заметны фейерверки.