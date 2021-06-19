Крупный пожар в Москве тушат вертолеты

Для тушения пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной Москвы оперативные службы столицы привели в готовность авиацию. В настоящий момент два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели в сторону пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают городские экстренные службы.

"В готовность уже приведена авиация" - подтвердили в ведомстве.

Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оснащены специальными водосливными устройствами ВСУ-5, с помощью которых пилоты смогут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

По данным МЧС, сейчас пожар не удается локализовать, взрывы пиротехники продолжаются, а в районе происшествия сильное задымление. Над горящими зданиями поднимаются клубы густого дыма.

Ранее стало известно, что возгоранию на складе пиротехники на Лужнецкой набережной присвоен третий ранг сложности. Как сообщалось ранее, огонь со склада перекинулся на соседнее здание.

Площадь возгорания составляет примерно 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. В ГИБДД сообщили, что движение транспорта из-за пожара в этом районе ограничено на двух полосах из трех.