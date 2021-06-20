В Армении после выборов могут начаться противостояния и столкновения

"Мы ожидаем, что эти выборы станут какой-то точкой по консолидации гражданского общества, поскольку раскол в армянском обществе чреват последствиями для страны".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава миссии наблюдателей от Государственной Думы России Виктор Водолацкий.

Водолацкий считает, что если одна из сторон не примет результаты ЦИК, снова начнутся противостояния и столкновения. А в таких ситуациях страдает национальная безопасность.