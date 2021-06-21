В Турции отменили комендантский час

Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - заявил Эрдоган в телеобращении.