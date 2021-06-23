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В Боливии встретили новый, 5 529-й год - ВИДЕО
Президент Боливии Луис Арсе и первая леди Лурдес Дюран приняли участие в древней ритуальной церемонии празднования Нового года с представителями коренных народов аймара в Тиуанако.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди основных просьб, направленных божеству Пачамама, были доброе здоровье для всего мира и для народа Боливии, где пандемия в основном затронула самые густонаселённые города Санта-Крус, Ла-Пас и Кочабамба. Согласно календарю аймара, начался 5 529 год.
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