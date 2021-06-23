В Боливии встретили новый, 5 529-й год

Президент Боливии Луис Арсе и первая леди Лурдес Дюран приняли участие в древней ритуальной церемонии празднования Нового года с представителями коренных народов аймара в Тиуанако.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди основных просьб, направленных божеству Пачамама, были доброе здоровье для всего мира и для народа Боливии, где пандемия в основном затронула самые густонаселённые города Санта-Крус, Ла-Пас и Кочабамба. Согласно календарю аймара, начался 5 529 год.