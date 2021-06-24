Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки

Рекордное число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии зарегистрировано за сутки - 115 228. Их общее количество достигло 18 169 881, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Минздравом республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий суточный максимум новых случаев инфицирования - 100 158 - был зарегистрирован в конце марта. За последние 24 часа в стране зафиксированы 2 392 летальных исхода, их общее количество выросло до 507 109. Выздоровели около 16,5 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается приблизительно 1,2 млн. На 100 тыс. жителей приходится 8 646 случаев заражения и 241 смерть.

За истекшую в субботу 24-ю неделю эпидемиологического календаря Бразилии зафиксированы 508 932 новых случая заражения - максимальное число с конца марта. Умерли 14 528 человек - максимум с начала мая. По мнению главы Национального совета глав региональных управлений здравоохранения Карлоса Лулы, страна стоит "на пороге третьей волны" эпидемии.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.