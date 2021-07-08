https://news.day.az/world/1359738.html В Грузии более 1000 новых больных COVID-19
В Грузии более 1000 новых больных COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1043. Скончались 20 человек.
Как сообщает Day.Az, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 373 728 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 841 человек, с начала пандемии - 357 090 пациентов. Скончались 5 415 человек.
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