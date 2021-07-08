В Грузии более 1000 новых больных COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1043. Скончались 20 человек.

Как сообщает Day.Az, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 373 728 случаев заражения.

За последние 24 часа вылечился 841 человек, с начала пандемии - 357 090 пациентов. Скончались 5 415 человек.