Двое армянских военных пропали на границе

Двое армянских военнослужащих Артур Налбандян и Арамаис Торозян пропали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Как передает Day.Az, связь с ними пропала на рассвете 14 июля, когда стоял туман, а военнослужащие N-ской воинской части на закрепленном за ними автомобиле выполняли свои служебные обязанности.

Отмечается также, что оба военнослужащих не имели при себе оружия.