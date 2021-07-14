https://news.day.az/world/1361599.html Двое армянских военных пропали на границе
Двое армянских военных пропали на границе
Двое армянских военнослужащих Артур Налбандян и Арамаис Торозян пропали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
Как передает Day.Az, связь с ними пропала на рассвете 14 июля, когда стоял туман, а военнослужащие N-ской воинской части на закрепленном за ними автомобиле выполняли свои служебные обязанности.
Отмечается также, что оба военнослужащих не имели при себе оружия.
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