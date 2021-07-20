В Марокко вводится запрет на перемещения в ночное время

Правительство Марокко объявило в понедельник вечером о принятии ряда ограничительных мер, которые начнут действовать с 23 июля в целях борьбы с распространением коронавируса. Как отмечается в заявлении кабмина, решение властей основано на рекомендациях Научно-технического комитета с учетом значительного увеличения числа заражений и смертей, зарегистрированных в последние дни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По всей стране вводится запрет на перемещения в ночное время в период с 23:00 до 4:30. Исключение будет сделано для лиц, работающих в жизненно важных секторах и сферах деятельности, а также для лиц с неотложными проблемами со здоровьем.

Для поездок между префектурами и провинциями гражданам необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или специальное разрешение властей на поездку. Запрещаются вечеринки и свадьбы, а в похоронах смогут принять участие лишь 10 человек.

Согласно заявлению правительства, кафе и рестораны, транспорт и общественные бассейны должны работать только на 50% от общей вместимости. В собраниях и на мероприятиях на открытом воздухе смогут принять участие до 50 человек. В случае превышения этого числа необходимо получить разрешение от местных властей.

"Опасность распространения пандемии все еще сохраняется, особенно после появления в королевстве новых штаммов коронавируса. Нынешняя ситуация требует строгого соблюдения всех предписаний государственных органов и всех профилактических мер, принятых органами здравоохранения, включая физическое дистанцирование, правила гигиены и обязательное ношение маски, для сохранения важных достижений Марокко в борьбе с пандемией", - подчеркнули в кабмине.