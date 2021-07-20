Конкурент Безоса потерял часть состояния после его полета в космос

Акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона резко упали, потеряв почти восемь процентов, свидетельствуют данные NASDAQ. Таким образом часть состояния потерял и сам Брэнсон, являющийся одним из акционеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло после успешного полета в космос богатейшего человека мира Джеффа Безоса, основателя Amazon и Blue Origin - конкурента Virgin Galactic. К моменту подготовки материала стоимость акции составляла 29,83 долларов (минус 7,93 процента).

Сам Брэнсон поздравил Безоса с успешным полетом в своем Twitter. "Впечатляет! Всего наилучшего экипажу от меня и всей команды Virgin Galactic", - написал он.

При этом бумаги Virgin Galactic дешевели и после полета в космос самого Брэнсона. 12 июля они потеряли в цене более десяти процентов, хотя в тот день цена на максимуме составляла 50 долларов за акцию и снижалась в последующие дни. Сам Брэсон остается в списке 500 богатейших людей мира, занимая 414-е место. Основанная им Virgin Group контролирует множество компаний в различных отраслях.

Брэнсон летал в космос 11 июля. Полет Безоса состоялся 20 июля. Кроме него самого, в капсуле корабля было еще три человека. Помимо брата миллиардера Марка, в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.