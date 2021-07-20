Компания Baykar впервые показала новую систему боевых БПЛА

Турецкая компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн новой системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS), пеердает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Изображения размещены на странице компании Baykar в Twitter.

"Впервые делимся изображениями концептуального дизайна проекта системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS). Желаем нашему народу и всему исламскому миру счастливого праздника Курбан-байрам", - говорится в публикации.