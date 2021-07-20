https://news.day.az/world/1363356.html Компания Baykar впервые показала новую систему боевых БПЛА - ФОТО
Компания Baykar впервые показала новую систему боевых БПЛА - ФОТО
Турецкая компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн новой системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS), пеердает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Изображения размещены на странице компании Baykar в Twitter.
"Впервые делимся изображениями концептуального дизайна проекта системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS). Желаем нашему народу и всему исламскому миру счастливого праздника Курбан-байрам", - говорится в публикации.
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