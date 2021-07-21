В Японии открылся Токийский пресс-центр Олимпиады

Токийский пресс-центр Олимпийских Игр, до старта которых осталось всего два дня, открылся в среду в центре японской столицы. В отличие от Главного пресс-центра летней Олимпиады, открытого организационным комитетом Игр, Токийский пресс-центр был создан силами столичной администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что Токийский пресс-центр будет основным поставщиком информации для журналистов о летней Олимпиаде с позиции непосредственно японской столицы, принимающей соревнования. Поэтому, как отметили организаторы, основной упор будет делаться на социально-культурную составляющую Игр и всего вокруг них происходящего. В свете продолжающейся пандемии, а также по причине того, что в Токио действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшившейся ситуации с распространением нового коронавируса, организаторы пресс-центра также постарались сделать его максимально онлайн-дружелюбным. Всю информацию аккредитованные журналисты могут в полном объеме получать на специальном сайте.

В самом пресс-центре действуют уже ставшие привычными для всех жителей Японии правила, направленные на предотвращение распространения нового коронавируса. На входе у всех аккредитованных журналистов измеряют температуру, а сами работники прессы обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Никаких ограничений, связанных с наличием или отсутствием у журналистов прививки от коронавируса, нет.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За два дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице превышает тысячу. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.