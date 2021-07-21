Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 192 274 819 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 35 081 719 человек, в Индии - 31 216 337, в Бразилии - 19 419 741.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 133 943 человека, выздоровели - 174 960 319.