Нью-Йорк стал одним из худших городов по качеству воздуха из-за пожаров

Нью-Йорк стал одним из худших городов по качеству воздуха из-за лесных пожаров, бушующих на западном побережье США. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильный ветер унес дым от пожаров на тысячи миль, вплоть до городов восточного побережья страны - теперь от дымовой завесы страдают в том числе жители Нью-Йорка. По некоторым данным, на западе США идет борьба с 78 лесными пожарами, которые усугубляются из-за рекордно высоких температур воздуха.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, уровень опасности в американском городе - красный. Показатель качества воздуха худший за последние 15 лет, он достиг отметки 154 (нормальным считается индекс от 0 до 50).

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра океанологических и землеустроительных исследований Сан-Диего, к началу июня содержание углекислого газа в воздухе достигло абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Остановка производства в пандемию COVID-19 не привела к снижению уровня загрязнения атмосферы планеты.