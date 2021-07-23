https://news.day.az/world/1363985.html Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений

Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений

В мире, 23 июля 2021 09:13 132
Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что отмена ковидных ограничений на границе страны чревата резким притоком нелегальных мигрантов. Об этом,как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC.

Телекомпания подчеркивает, что речь идет о рестрикциях, действующих для мигрантов, не имеющих законных оснований находиться на территории США. Действующие ограничения не позволяют американским властям рассматривать заявки большинства этих иностранцев на получение статуса иммигранта в Соединенных Штатах. Введение этих ограничений предыдущей администрацией Дональда Трампа в марте 2020 года привело к депортации за минувший год около миллиона человек, пытавшихся попасть в США через границу с Мексикой.

NBC подчеркивает, что ранее администрация Байдена вывела из-под действия этих ограничений детей, прибывших в США без родителей. Прорабатывались также планы отмены к концу июля ограничений на въезд семей с детьми. Однако, по словам источников телекомпании, власти опасаются резкого притока нелегалов в США, если предоставить семьям возможность претендовать на рассмотрение американскими властями заявок на статус иммигранта. Как отмечают источники NBC, желающих может оказаться так много, что соответствующие американские ведомства будут не в состоянии обработать все запросы.

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