Всплеск заболеваемости COVID-19 среди молодежи в Италии

В Италии зафиксирован серьезный рост количества заражений COVID-19, причем в настоящий момент коронавирус поражает молодое поколение.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

Один из ведущих медицинских экспертов Италии отметил, что в последние недели наблюдается быстрое увеличение коэффициента распространения инфекции Rt, определяющего среднее количество людей, которых инфицирует один больной.

По словам Брузаферро, последнее мониторинговое исследование относительно ситуации с COVID-19 зафиксировало Rt на уровне 1,29, однако уже на будущей неделе этот основополагающий показатель вырастет до 1,55. Еще 9 июля Rt на Апеннинах был равен 0,66, то есть за две последних недели он увеличился почти вдвое.

"Одновременно средний возраст инфицированных людей снизился до 25 лет, а средний возраст пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, - до 55 лет", - заявил глава ISS в ходе пресс-конференции в минздраве Италии.

"Заметный рост заражений наблюдается почти во всех регионах. Он охватывает людей в возрасте от 10 до 19 и от 20 до 29 лет, то есть увеличение числа новых случаев в рамках эпидемии идет за счет наиболее молодых поколений", - сообщил Брузаферро.

Ранее в пятницу глава минздрава Италии Роберто Сперанца отметил, что общая эпидемическая ситуация в стране сейчас определяется высоким уровнем вакцинации населения. По его словам, сегодня общее количество распределенных в Италии доз вакцин от COVID-19 превысит 64 миллиона.

Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала на Апеннинах 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться создания коллективного иммунитета в стране к концу сентября. В июне в стране начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.