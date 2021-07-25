В России выявили 24 072 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано еще 24 072 случая коронавируса. Об этом 25 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3406) и Московской области (2191).

За сутки от последствия коронавируса скончались 779 граждан, 18 678 человек полностью выздоровели после болезни.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 6 126 541 случай заболевания, число летальных исходов от последствий инфекции - 153 874, выздоровели - 5 490 634 гражданина.