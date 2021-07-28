Назван приблизительный срок окончания пандемии

При сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится.

Опыт прошлых лет показывает, что для завершения пандемического процесса необходимо 2-3 года, сообщил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", - пояснил ученый.

Он отметил, что опыт прошлых лет, например гонконгского гриппа, свидетельствует, что для полного завершения пандемического процесса требуется 2-3 года.

Скорость окончания пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.