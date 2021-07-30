В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса

В китайской столице были зарегистрированы первые за почти полгода случаи COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Один из зафиксированных в Пекине случая связан с парой, которая недавно приехала в город из провинции Хунань, где началась новая вспышка вируса. Хотя коронавирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года и быстро распространился по миру, стране удавалось успешно сдерживать его распространение. С марта 2020 года официальные данные о новых случаях оставались низкими, и рост заболеваемости в отдельных частях Китая быстро сдерживался ограничительными мерами.

Нынешняя вспышка связана с более контагиозным вариантом COVID-19 - штаммом "дельта", начавшейся в аэропорту восточного города Нанкин, столице провинции Цзянсу, где проживает более 9,3 миллиона человек. По данным Global Times, оттуда вирус распространился уже в пять других провинций.