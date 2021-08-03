Редчайшие снежные леопарды пошли на поправку после заражения COVID-19

В конце июля в зоопарке Сан-Диего, штат Калифорния, у двух редчайших и находящихся под угрозой исчезновения снежных барсов, также известных как ирбисы или снежные леопарды, обнаружили новую коронавирусную инфекцию. По данным Daily Mail, животные пошли на поправку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Признаки заболевания сначала проявились у трехлетней самки снежного барса по кличке Нафиса (Naphisa), а через несколько дней у девятилетнего самца Рамиля (Ramil) - животные начали кашлять. Тогда сотрудники зоопарка провели анализ кала обоих зверей и обнаружили, что они больны COVID-19.

Заболевшие хищники проживают в одном вольере с амурскими леопардами, у которых не проявилось никаких симптомов болезни. "Наша команда специалистов будет продолжать обеспечивать всем четырем животным в вольере наилучший уход - внимательно следить за ними и лечить по мере проявления симптомов заболевания", - сказал представитель зоопарка.

На данный момент неясно, как снежные барсы заразились коронавирусом. Однако известно, что другие животные зоопарка тоже были инфицированы. Сообщается, что в январе гориллы заразились COVID-19 от одного из посетителей. Животные выздоровели, и теперь их жизням ничего не угрожает.

Зоопарк Сан-Диего содержит снежных барсов с 1949 года, и с тех пор в парке родилось тринадцать детенышей. Сегодня в зоопарке живут всего два снежных барса.