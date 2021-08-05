Таяние ледников может привести к вымиранию 98% колоний императорских пингвинов

Служба охраны рыболовства и дикой природы США предложила внести императорских пингвинов в список видов, находящихся под угрозой, в связи с изменением климата. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Жизненный цикл императорских пингвинов связан с морским льдом, который им необходим для размножения, кормления и линьки", - рассказала эколог-специалист по пингвинам Океанографического института Вудс-Хоул Стефани Дженуврие.

По данным исследования, проведенного Global Change Biology, около 70% всех колоний императорских пингвинов окажутся в опасности ранее 2050 года.

Этот показатель поднимется до 95% к 2100 году, если мировое сообщество не снизит темпы выбросов углерода и не изменит подход к климатическим проблемам.

Кроме императорских пингвинов, правительство США предложило внести в список животных, находящихся под угрозой вымирания, белого медведя.

В настоящее время насчитывается от 270 до 280 тыс. гнездящихся пар императорских пингвинов. В общей сложности на Земле их от 625 до 650 тыс. особей.

Фото: Deborah Zabarenko/Reuters