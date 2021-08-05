https://news.day.az/world/1367673.html Крупная антинаркотическая операция в Испании - задержаны 77 человек
Крупная антинаркотическая операция в Испании - задержаны 77 человек
Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей наркотиками.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении гражданской гвардии страны.
По ее информации, главарем группировки является наркоделец, который известен в Испании как "Месси гашиша". В настоящий момент он находится в бегах. Члены преступной организации поставляли наркотики в Испанию по морю из Марокко.
За время крупномасштабной операции, которая началась в декабре прошлого года, были задержаны 77 человек. Стражи порядка изъяли в общей сложности восемь тонн гашиша.
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