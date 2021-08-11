В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 48 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 5 352 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 48 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 461 198, число умерших выросло до 6 230.

От коронавируса вылечились 409 110 человек.