В Иране обнаружено огромное газовое месторождение

Иран на прошлой неделе обнаружил новое огромное газовое месторождение, расположенное в иранском секторе Каспийского моря. Структура Чалус должна быть разработана с целью создания нового газового хаба на севере Ирана, который дополнит южный газовый хаб, сосредоточенный на массивном месторождении Южный Парс, передает Day.Az со ссылкой на Iran.ru.

Основным разработчиком участка Чалус является иранская компания Khazar Exploration and Production (KEPCO), но техническая и финансовая помощь также поступит из России и Китая.

Если первоначальные оценки запасов газа на месторождении Чалус верны, то иранский газ сможет обеспечить не менее 20 процентов потребностей Европы в газе. Однако размер, цена и направление этого газа будут согласованы с Россией, что повысит энергетическую мощь Москвы над Европой, что уже является ключевым вопросом разногласий между Европой и ее партнером по НАТО, США, пишет oilpraice.com.

По словам главного исполнительного директора KEPCO Али Осули, структура Чалуса, по оценкам, содержит запасы газа, эквивалентные четверти сверхгигантского газового месторождения Южный Парс или примерно 11 его фазам. Южный Парс имеет около 14,2 триллиона кубометров запасов газа плюс 18 миллиардов баррелей газового конденсата и уже составляет около 40 процентов от общих оценочных запасов газа Ирана в 33,8 трлн кубометров и около 80 процентов добычи газа.