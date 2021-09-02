https://news.day.az/world/1375422.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умер 81 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умер 81 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 3 212 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончался 81 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 556 909, число умерших - 7 563. Вылечились 502 534 человека.
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