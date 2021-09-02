https://news.day.az/world/1375513.html Армяне не могут вернуть военную технику из Абу-Даби - полный провал на выставке
Армяне не могут вернуть военную технику из Абу-Даби - полный провал на выставке
Военную технику, которую не смогли доставить на выставку в Абу-Даби, теперь не могут вернуть домой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам после заседания правительства Армении министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.
"По вопросу о том, почему образцы не долетели до Абу-Даби, было начато расследование, оно продолжается. Скорее всего, компания, которая должна была переправить сданные ей образцы, не выполнила своих обязательств. Но теперь у нас появилась другая проблема: мы не можем доставить эти грузы обратно", - заявил министр.
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