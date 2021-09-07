Узбекистан на пороге президентских выборов

24 октября в братской Азербайджану стране - Узбекистане - состоятся президентские выборы.

Конституционные основы проведения выборов определены в статье 117 главы 23 Конституции страны. В ней закреплены основные принципы реализации избирательных прав граждан: равенство, свобода волеизъявления, всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Указанные принципы соответствуют принципам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах от 1966 года, и так далее.

Сегодня Узбекистан живет на волне предстоящих выборов, все общество так или иначе настраивается на предстоящее событие, итоги которого покажут, как воспринята народом работа, проделанная властями за период, прошедший после предыдущих выборов. Голосование за главу государства - это очень ответственная функция общества, каждого его гражданина, почетное право и возможность народа участвовать в формировании политики и развитии страны.

Уже определены основные кандидаты. Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула кандидатуру действующего президента страны Шавката Мирзиёева. Кандидатом от НДПУ стал зампредседателя Центрального совета партии Максуд Ворисов, от ДП "Миллий тикланиш" - Алишер Кадыров, от Экологической партии Узбекистана - председатель Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродов, от СДП "Адолат - Бахром Абдухалимов.

Ожидается, что на выборы будет аккредитовано около 800 иностранных наблюдателей, а также не менее 500 представителей СМИ.

Нынешние президентские выборы в Узбекистане пройдут по новым нормам, недавно внесенным в Избирательный кодекс. По словам председателя Центризбиркома Зайниддина Низомходжаева, главная цель новых норм - обеспечить справедливость, прозрачность и всеобщее признание итогов волеизъявления народа. В этот раз поставлена задача охватить каждого избирателя, где бы он не находился, пусть даже на другом конце планеты. С этой целью расширены возможности для волеизъявления граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, для маломобильных избирателей и так далее. То есть каждый гражданин получит возможность реализовать свое голосовательное право. Кроме того, будет делать все для искоренения практики "семейного голосования".

По мнению узбекских аналитиков, предстоящие выборы в Узбекистане имеют ключевое значение для дальнейшего устойчивого развития самой страны и всего региона Центральной Азии.

С каким настроением граждане Узбекистана идут на выборы - нам отсюда, из Азербайджана, судить трудно. Но по публикациям в СМИ и размещаемым в Сети материалам можно делать некоторые выводы.

Сегодня в Узбекистане идут реформы. Реформируется политическая, социальная, экономическая жизнь страны на всех уровнях. Действующий президент с первых дней избрания на этот пост провозгласил принцип "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу". Это требование расшевелило чиновничье "болото", заставило сотрудников и руководителей госорганов идти в народ и лично участвовать в решении актуальных проблем граждан. В стране который год идет борьба с гонкой за нереальными цифрами, реформируется социальная сфера, что предусматривает сокращение бедности, повышение пенсий и пособий, рост благосостояния граждан. Судя по материалам узбекских медиа, за последние 4 года в республике открыты десятки филиалов ведущих зарубежных вузов, разработана и постепенно внедряется программа "Цифровой Узбекистан - 2030", Концепция "Молодежь Узбекистана - 2025". Больше внимания государство стало уделять сфере науки, материальному положению ученых.

Этапы преобразований можно условно разделить на два направления. Первое - решение злободневных вопросов, которые на протяжении многих лет волновали людей, представителей бизнеса. В их числе - оборот наличных денег, конвертация валюты, прописка и гражданство, принудительный труд, увеличение квот для поступления в вузы, мораторий на проверки бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки и так далее. Второе направление - глубокие институциональные реформы, требующие стратегического подхода. Это направление подразумевает земельную реформу, приватизацию госсобственности, развитие свободы слова и открытости госструктур, гражданского общества, обеспечение прав человека, преобразования в аграрной политике, экологии, судебную реформу, изменения в системе правоохранительных органов, здравоохранении и образовании. Эти реформы еще продолжаются, но первые их плоды уже налицо.

Соответствующие структуры Узбекистан подчеркивают, что страна открыта к конструктивному сотрудничеству с международными структурами и зарубежными странами, а также готова к транспарентным, справедливым и демократическим выборам. В этом плане Ташкент активно сотрудничает с БДИПЧ ОБСЕ и демонстрирует готовность к проведению выборов в соответствии с международными обязательствами и с участием международных наблюдателей. Нельзя не учесть и того факта, что в стране в последние годы наблюдается повышение активности политических партий и общественных организаций, что говорит об укреплении многопартийности, росте здоровой конкуренции и заинтересованности общества в причастности к реформированию страны.

На реформах в сфере прав человека в последние годы стоит остановиться особо. Действующие власти страны неоднократно указывали, что в новом Узбекистане свободы и права человека являются приоритетом. В стране выработана собственная модель системной и поэтапной имплементации международных стандартов прав человека в национальное законодательство и правоприменительную практику. Узбекистан присоединился более чем к 80 основным международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам ООН и 4 Факультативным протоколам, по реализации которых на регулярной основе представляются национальные доклады в различные органы правозащитного механизма ООН. Аналитики отмечают, что за последние пять лет в сфере прав человека достигнуто больше, чем за весь предшествовавший период существования Республики Узбекистан.

Что касается внешней политики, то, как отмечают узбекские эксперты, в этой сфере наблюдается очевидный сдвиг в сторону экономизации международного сотрудничества страны, усиление экономического прагматизма во внешних связях. Такой подход уже сказался на росте инвестиций и вовлечении страны в международные экономические проекты.

Когда речь заходит об экономике, лучшим аргументом являются цифры. Так, за прошедшие 4 года среднегодовые темпы роста инвестиционных вложений в Узбекистан составили 22 процента. Общий объем привлеченных иностранных инвестиций достиг 26,6 млрд. долларов, в том числе прямых - 17,5 млрд. Это столько же, сколько было вложено в страну за десять лет - с 2007 по 2017 годы. И это несмотря на пандемию и связанный с ней мировой экономический кризис. По прогнозам Всемирного банка, в текущем году рост ВВП Узбекистана составит 4,8 процента, что является одним из наилучших показателей среди развивающихся государств.

В последние годы Узбекистан также усилил свою роль в качестве участника международных транспортных проектов. Широкая вовлеченность страны в реализацию трансафганского коридора и присоединение к различным международным транспортным коридорам (Север-Юг, Транскаспийский коридор, Китай-Кыргызстан-Узбекистан) создают благоприятные предпосылки не только для выхода страны из состояния транспортной замкнутости, но и формируют ее роль в качестве транспортно-транзитного хаба, незаменимого с точки зрения доступа к перспективным рынкам. Благодаря этой политике Узбекистан уже обеспечил себе место на новой транспортной карте мира.

Необходимо отметить, что с 10 апреля текущего года для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+). В этот формат страна была принята в качестве страны-бенефициара. Участие в GSP+ дает дополнительные возможности для увеличения торговли между Евросоюзом и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы на ряд таких важных экспортных товаров, как ткани, одежда и изделия из пластика. К тому же, в рамках GSP+ можно ввозить более 6,2 тысяч наименований товаров без пошлин. Это может способствовать росту заинтересованности европейских инвесторов к реализации перспективных проектов в Узбекистане.

В заключение отметим, что согласно Конституции Республики Узбекистан, президентом страны может быть избран гражданин не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Президента выбирают в Узбекистане раз в пять лет. Согласно законодательству страны, кандидаты на этот пост и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Предыдущие выборы главы республики прошли в декабре 2016 года в связи со смертью первого президента Ислама Каримова. Победу на них одержал Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии.

Лейла Таривердиева