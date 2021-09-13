В Финляндии вакцину от COVID-19 протестируют на детях старше 6 месяцев

Центр по изучению вакцин университета Тампере проводит набор детей от 6 месяцев до 12 лет для тестирования вакцины от коронавируса. Проект разработан и спонсируется компанией Pfizer. Исследование проводится также в Испании, Польше и США, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков или аллергической реакции на вакцины",- говорится в сообщении центра.

После исследования применение препарата должно быть одобрено Европейским агентством лекарственных средств. При одобрении вакцинация данной группы населения может начаться в начале будущего года. Вакцинация подростков от 12 лет и старше стартовала в Финляндии в августе.