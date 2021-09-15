Талибы стали изгонять из своих домов бывших военнослужащих афганской армии с семьями

В южной части провинции Кандагар талибы стали изгонять из своих домов "тысячи" бывших военнослужащих афганской армии с членами их семей и заселяться в них сами.

Соответствующие кадры опубликованы на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az.

В ответ люди протестуют в самом Кандагаре.