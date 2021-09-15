https://news.day.az/world/1380313.html Талибы стали изгонять из своих домов бывших военнослужащих афганской армии с семьями - ВИДЕО
Талибы стали изгонять из своих домов бывших военнослужащих афганской армии с семьями - ВИДЕО
В южной части провинции Кандагар талибы стали изгонять из своих домов "тысячи" бывших военнослужащих афганской армии с членами их семей и заселяться в них сами.
Соответствующие кадры опубликованы на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az.
В ответ люди протестуют в самом Кандагаре.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре