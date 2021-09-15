В Иране одобрили "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", - сообщил фонд.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.