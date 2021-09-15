В Москве водитель сбил таксиста и пассажира и скрылся с места аварии

Авария произошла ранним утром 15 сентября на проспекте Мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель такси и пассажир вышли из салона авто после мелкого ДТП. В этот момент на них совершил наезд водитель легкового автомобиля, после чего он скрылся с места аварии.

Как сообщили в московском управлении ГИБДД, от полученных травм таксист скончался.

По данным РЕН ТВ, машина Lada Priora, которая скрылась с места аварии, принадлежит Алексею О. Автомобиль был найден на соседней улице. По факту инцидента проводится проверка.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112" представляет читателям соответствующее видео: