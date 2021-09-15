https://news.day.az/world/1380372.html В Москве водитель сбил таксиста и пассажира и скрылся с места аварии - ВИДЕО
В Москве водитель сбил таксиста и пассажира и скрылся с места аварии - ВИДЕО
Авария произошла ранним утром 15 сентября на проспекте Мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель такси и пассажир вышли из салона авто после мелкого ДТП. В этот момент на них совершил наезд водитель легкового автомобиля, после чего он скрылся с места аварии.
Как сообщили в московском управлении ГИБДД, от полученных травм таксист скончался.
По данным РЕН ТВ, машина Lada Priora, которая скрылась с места аварии, принадлежит Алексею О. Автомобиль был найден на соседней улице. По факту инцидента проводится проверка.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112" представляет читателям соответствующее видео:
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