Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента

Здоровье доставленного во вторник в Центральный военный госпиталь в Праге президента Чехии Милоша Земана не вызывает опасений. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас. Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем", - сказал Бабиш.

Земан планирует принять Бабиша 27 сентября. Встреча состоится в загородной резиденции главы государства в городке Ланы недалеко от Праги.

Земан, согласно местным СМИ, будет находиться в больнице как минимум до пятницы. Некоторые источники, близкие к президенту, утверждают, что его пребывание в госпитале связано с профилактическим обследованием.