В США почти каждый 500-й житель умер от коронавируса

Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 666 607 летальных исходов из-за последствий коронавируса. За последнюю неделю каждый день в стране в среднем регистрировалось более 152 300 новых случаев COVID-19.

Численность же населения в США, по данным американского Бюро переписи населения на апрель 2020 года, составила 331,4 млн человек. Количество летальных исходов каждый день в течение недели составило 1805. Таким образом, передает CNN, каждый 500-й летальный исход в США является следствием заболеваемости коронавирусом.

Всего же число заболевших COVID-19 в США с начала пандемии превысило 41,5 млн. США по-прежнему занимают первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.